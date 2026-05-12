Стащил инструменты, технику и кошелёк: в Неманском районе задержали подозреваемого в серии краж

В отдел полиции обратилась 51‑летняя жительница посёлка Горино. Она рассказала, что из деревянной пристройки на её участке пропали инструменты. Ущерб составил около 20 тысяч рублей. По данным следствия, мужчина, проходя мимо, заметил на участке дорогостоящую технику. Убедившись, что хозяев нет, он сломал навесной замок, забрал бензокосу и бензопилу, а затем сдал похищенное в ломбард. Инструменты полицейские уже изъяли и подготовили к возврату владелице.