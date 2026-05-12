Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке Minecraft в России

Роскомнадзор официально опроверг слухи о блокировке Minecraft. Ведомство заявило, что не получало решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре. Ранее в СМИ появилась информация о возможной блокировке из-за использования игры для вовлечения школьников в киберпреступления.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство не получало решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft.

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — отмечается в заявлении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможной подготовке Роскомнадзора к блокировке Minecraft. Утверждалось, что игра якобы используется для вовлечения школьников в киберпреступления.