Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке Minecraft в России

Роскомнадзор официально опроверг слухи о блокировке Minecraft. Ведомство заявило, что не получало решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре. Ранее в СМИ появилась информация о возможной блокировке из-за использования игры для вовлечения школьников в киберпреступления.