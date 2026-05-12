Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке Minecraft в России

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм», — отмечается в заявлении.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможной подготовке Роскомнадзора к блокировке Minecraft. Утверждалось, что игра якобы используется для вовлечения школьников в киберпреступления.