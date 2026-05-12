Экс-директора нижегородского ГУММиД Левдикова осудят в особом порядке

В Нижегородском районном суде будет рассмотрено дело в отношении экс-директора МБУ «ГУММиД» Андрея Левдикова, которое будет проходить по упрощенной процедуре. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Подсудимый, заключив соглашение с надзорным органом, признал свою причастность к получению неправомерной выгоды и мошенническим действиям. Ускоренная форма судопроизводства означает, что суд не будет углубляться в исследование улик, а практически сразу перейдет к прениям сторон, вынеся вердикт, основанный на признании вины.
По версии следствия, в период с 2024 по 2025 годы Андрей Левдиков, занимая свою должность, содействовал одобрению выполненных работ по муниципальным контрактам. Взамен подрядчики оплатили ремонт его квартиры, стоимость которого превысила 11,5 миллиона рублей. Обвинение утверждает, что фактическим взяткодателем выступили представители компании «ДСК Городецкая», а предполагаемый посредник, Усик Петросян, уже находится под арестом.
Кроме того, согласно материалам дела, Левдиков получил 2,5 миллиона рублей от заместителя директора АО «ДСК Автобан». Эти средства были переданы под видом взятки должностному лицу ГАУ НО «Управление госэкспертизы» с целью ускорения процедуры экспертизы изменений проектной документации дублера проспекта Гагарина.
На сегодняшнем заседании, 12 мая, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил срок содержания под стражей Андрея Левдикова на шесть месяцев, до 23 октября. Обвиняемый и его адвокаты не выразили возражений против данного решения, оставив меру пресечения на усмотрение суда. Планируется, что уголовное дело будет рассмотрено по существу уже в июне.
Напомним, что Сергей Горбунов возглавил нижегородское ГУММиД после ареста Агеева.