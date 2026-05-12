Экс-директора нижегородского ГУММиД Левдикова осудят в особом порядке

На сегодняшнем заседании, 12 мая, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил срок содержания под стражей Андрея Левдикова на шесть месяцев, до 23 октября. Обвиняемый и его адвокаты не выразили возражений против данного решения, оставив меру пресечения на усмотрение суда. Планируется, что уголовное дело будет рассмотрено по существу уже в июне.