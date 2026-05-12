В Пулково защитили критическую инфраструктуру российским ПО

Как говорится в сообщении пресс-службы, PT ISIM в реальном времени отслеживает технологические сети на предмет подозрительных подключений, несогласованного оборудования и нарушений правил безопасности со стороны сотрудников или подрядчиков. Под контролем находятся десять технологических сегментов. Система видит все устройства, фиксирует аномалии и мгновенно оповещает специалистов по информационной безопасности. Вся инженерная инфраструктура объединена в едином центре мониторинга.