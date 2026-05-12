В Пулково защитили критическую инфраструктуру российским ПО

Аэропорт Пулково (управляющая компания «Воздушные Ворота Северной Столицы») внедрил российскую систему кибербезопасности PT ISIM, разработанную компанией Positive Technologies.

Источник: Коммерсантъ

Решение защищает критически важные инженерные и автоматизированные системы: электроснабжение, водоснабжение, отопление, вентиляцию, кондиционирование и управление багажом. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Как говорится в сообщении пресс-службы, PT ISIM в реальном времени отслеживает технологические сети на предмет подозрительных подключений, несогласованного оборудования и нарушений правил безопасности со стороны сотрудников или подрядчиков. Под контролем находятся десять технологических сегментов. Система видит все устройства, фиксирует аномалии и мгновенно оповещает специалистов по информационной безопасности. Вся инженерная инфраструктура объединена в едином центре мониторинга.

Отмечается, что продукт Positive Technologies соответствует требованиям регуляторов, хорошо зарекомендовал себя в пилотных проектах, прост в настройке и не требует специальных знаний. При этом он дает минимум ложных срабатываний.