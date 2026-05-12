Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник колонии сделал предложение девушке на матче «Енисея» в Красноярске

По словам молодого человека, сделать предложение на футбольном матче ему посоветовали коллеги. Они, как и он, болеют за «Енисей».

Сотрудник сосновоборского лечебно-исправительное учреждения № 37 сделал предложение руки и сердца своей девушке во время матча красноярского футбольного клуба «Енисей» с тульским «Арсеналом». Матч прошел накануне в краевой столице.

Необычное предложение прошло в перерыве игры. Ведущий назвал сектор, где сидели Александр и его избранница Ангелина, и пригласил их выйти на поле. На поле Александр поблагодарил присутствующих, встал на одно колено и протянул девушке кольцо. Ангелина согласилась выйти за него замуж.

По словам молодого человека, сделать предложение на футбольном матче ему посоветовали коллеги. Они, как и он, болеют за «Енисей».

С важным событием пару поздравил начальник ГУФСИН по Красноярскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Антон Ефаркин. Он пожелал будущим молодоженам счастья, любви и согласия в семейной жизни.

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний отметили, что молодые сотрудники продолжают добрую традицию делать предложения в необычной обстановке.