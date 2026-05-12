Сотрудник колонии сделал предложение девушке на матче «Енисея» в Красноярске

Сотрудник сосновоборского лечебно-исправительное учреждения № 37 сделал предложение руки и сердца своей девушке во время матча красноярского футбольного клуба «Енисей» с тульским «Арсеналом». Матч прошел накануне в краевой столице.
Необычное предложение прошло в перерыве игры. Ведущий назвал сектор, где сидели Александр и его избранница Ангелина, и пригласил их выйти на поле. На поле Александр поблагодарил присутствующих, встал на одно колено и протянул девушке кольцо. Ангелина согласилась выйти за него замуж.
По словам молодого человека, сделать предложение на футбольном матче ему посоветовали коллеги. Они, как и он, болеют за «Енисей».
С важным событием пару поздравил начальник ГУФСИН по Красноярскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Антон Ефаркин. Он пожелал будущим молодоженам счастья, любви и согласия в семейной жизни.
В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний отметили, что молодые сотрудники продолжают добрую традицию делать предложения в необычной обстановке.