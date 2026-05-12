В Оренбуржье прошел футбольный турнир «Кубок Барса»

Всероссийский футбольный турнир «Кубок Барса» прошел в Оренбургской области в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России». В младшей группе победа досталась команде спортивной школы «Асбест» из Ясненского округа, сообщили в администрации муниципалитета.
За золото юные футболисты боролись с 11 другими сборными. В состав команды вошли мальчики 2019−2020 годов рождения и девочки 2017−2018 годов рождения. Сборная спортшколы «Асбест» превзошла соперников из Оренбурга и Первомайского района.
Лучшим игроком турнира признан Данил Кушнир, вратарем — Айниса Телеуова, нападающим — Расим Бишев. Тренер спортивной школы «Асбест» — Юрий Бондаренко. Ему также вручили награду. Речь идет о почетном кубке «Лучший тренер фестиваля».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.