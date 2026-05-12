Для волгоградцев изменили порядок сдачи экзаменов в автошколах

Срок назначения практического экзамена в автошколах сократился и теперь назначается не позднее, чем до 60 дней с момента успешной сдачи теории. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экспертов системы ГАРАНТ, новый порядок прохождения испытаний частично начал действовать с 12 мая, а другие положения Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2026 г. № 508 начнут с действовать с 1 марта 2027 года.