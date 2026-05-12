За праздничные выходные при атаках ВСУ на Черноземье пострадали 22 человека

Из ежедневных сводок губернатора Александра Хинштейна следует, что за выходные при атаках ВСУ на Курскую область пострадал один мирный житель. 52-летний мужчина получил осколочное ранение ноги при ударе дрона по частному домовладению 10 мая. Были повреждены фасад и остекление дома. Также с утра 9 мая по утро 10 мая пострадали два частных дома, хозпостройка и бункер для хранения зерна. За трое суток над Курской областью сбили 194 беспилотника, было зафиксировано 32 сброса взрывных устройств с БПЛА и 275 артиллерийских обстрелов.