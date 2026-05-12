Глеб Никитин озвучил предложения в Народную программу «Единой России»

Среди них — демография, поддержка участников СВО и экономика.

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России» Глеб Никитин озвучил свои предложения в Народную программу партии. Эти инициативы могут определить направление развития России на ближайшие пять лет.

По мнению Никитина, одним из главных приоритетов Народной программы должна стать демография. Для этого необходимо в стране создавать финансовые, жилищные, морально-психологические и другие условия для уверенного рождения и воспитания детей. Одним из таких удачных проектов является проект «Основа» в Нижегородской области, решения которого вполне могут быть масштабированы на всю Россию.

Также важным направлением остается поддержка участников СВО и их семей. Необходимо создавать и развивать проекты для ресоциализации бойцов, которые возвращаются в мирную жизнь, охраны их здоровья. В Нижегородской области по этому вопросу уже действует военный социальный контракт с десятками мер поддержки, проект «Герои. Нижегородская область», «СВОй бизнес» для ветеранов-предпринимателей.

«Тем не менее, в ближайшие годы в этом направлении потребуется еще больше решений и ресурсов, и в Народной программе “Единой России” ему должен быть посвящен крупный раздел», — уверен глава региона.

Кроме того, для развития предприятий региона важны меры федеральной поддержки по нацпроектам экономической направленности, особенно в контексте накопленного эффекта от политики финансового регулятора по «охлаждению экономики».

«Это стратегические линии, но Народная программа — это и про новый сквер рядом с домом, школу или поликлинику в райцентре, ремонт разбитой дороги или ветхих инженерных сетей. Задумайтесь над тем, что важнее всего именно для вашего города, села или деревни, подавайте свои идеи и инициативы — а мы в команде “Единой России” вместе с депутатами Госдумы и Заксобрания новых созывов сделаем все, чтобы голос нижегородцев был непременно услышан!» — призвал Никитин. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Единая Россия» продлевает регистрацию кандидатов на предварительное голосование.

