Свердловские власти утвердили требования для укрытий

Исходя из документа, для укрытия населения могут использоваться подземные сооружения. К ним относятся подвалы, цокольные этажи, гаражи, подземные паркинги и другие помещения. Также укрытиями могут служить другие сооружения без окон между несущими стенами. Продолжительность нахождения в таких помещениях — не более 12 часов.