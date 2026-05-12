Нацбанк Татарстана может переехать с улицы Баумана

Судьба самого здания на Баумана, которое является памятником архитектуры и имеет богатую историю (здесь хранился золотой запас России в годы Первой мировой войны), пока не определена. Его могут передать городу, сдать в аренду или перепрофилировать в бутик-отель, бизнес-центр, концерт-холл, картинную галерею или театр. Напомним, в 1965 году банк впервые возглавила женщина — Софья Штыркина, внедрившая прямое банковское кредитование колхозов. А в 1992 году главное управление Центробанка РСФСР по ТАССР преобразовали в Нацбанк по Татарстану. Переезд, если он состоится, может произойти в ближайшие несколько лет. Пока официальных решений нет, но город уже обсуждает варианты использования освобождающегося здания.