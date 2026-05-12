Нацбанк Татарстана может переехать с улицы Баумана

Причина — масштабная реставрация строения 1914 года постройки обойдётся дороже, чем строительство нового офиса. В банке ситуацию не комментируют, в Центробанке РФ заявляют, что вопрос о переезде казанских сотрудников не ставился. Однако источники сообщают, что ключевые подразделения и руководство могут переехать в новый дом в центре Казани — на улицы Карла Маркса или Большую Красную. Сотрудники IT-отдела, вероятно, переедут в реконструируемые здания на улице Братьев Касимовых, 45 и 45Б. Работы там ведёт ООО «Фортэкс», сдать объекты планируют к марту 2027 года (первоначальный срок — апрель 2026-го).
Судьба самого здания на Баумана, которое является памятником архитектуры и имеет богатую историю (здесь хранился золотой запас России в годы Первой мировой войны), пока не определена. Его могут передать городу, сдать в аренду или перепрофилировать в бутик-отель, бизнес-центр, концерт-холл, картинную галерею или театр. Напомним, в 1965 году банк впервые возглавила женщина — Софья Штыркина, внедрившая прямое банковское кредитование колхозов. А в 1992 году главное управление Центробанка РСФСР по ТАССР преобразовали в Нацбанк по Татарстану. Переезд, если он состоится, может произойти в ближайшие несколько лет. Пока официальных решений нет, но город уже обсуждает варианты использования освобождающегося здания.