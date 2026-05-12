В Липецкой области потратят 219 млн рублей на вывоз мусора в трех округах

Региональный оператор начал искать подрядчика для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в трех округах Липецкой области. Речь идет о перевозке до мест размещения, обработки и утилизации ТКО из Чаплыгинского и Добровского округов, а также части Лев-Толстовского района, включающей сельские поселения: Лев-Толстовский, Топовский, Гагаринский, Первомайский, Новочемодановский, Октябрьский, Троицкий сельсоветы. Начальная цена контракта, рассчитанного на два года, — с 1 июля 2026-го по 30 июня 2028-го — составляет 219 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.