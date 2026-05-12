Более 80 километров дорожного покрытия отремонтируют на федеральной трассе Р-177 в Нижегородской области

Масштабное обновление федеральной трассы Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области проведут в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ремонтные работы запланированы с 54-го по 119-й километр автодороги (от Тарасихи до Боковой в Семеновском округе), а также в Воскресенском округе со 119-го по 124-й километр и со 133-го по 146-й километр на подъезде к его административному центру.
Дорожники отфрезеруют старый изношенный асфальт и укрепят обочины. На наиболее поврежденных участках будет восстановлено дорожное покрытие. Помимо работ на проезжей части, специалисты обновят инфраструктуру дороги. Они восстановят посадочные площадки и автопавильоны, существующие тротуары, приведут в порядок примыкания от местных дорог и нанесут новую горизонтальную разметку из термопластика.
В этом сезоне дорожники сосредоточатся на восстановлении участка с 94-го по 114-й километр в Семеновском округе (от поворота на Безводное до Боковой).
Дорожные работы будут выполняться последовательно на участках протяженностью от одного до трех километров. Это позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. В местах ремонта проезжую часть сузят, при необходимости движение будет организовано в реверсивном режиме. Максимальная скорость вне населенных пунктов — 50 км/ч, в населенных пунктах — 40 км/ч.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничений. При проезде ремонтных участков необходимо быть внимательными и следовать установленной схеме движения.
Ранее сообщалось, что дорожная ремонтная кампания по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовала в Нижегородской области.
Справка.
Автомобильная дорога Нижний Новгород — Йошкар-Ола проходит по популярному туристическому маршруту через столицу «Золотой хохломы» город Семенов, вдоль живописных мест у реки Ветлуга и озера Светлояр. Интерес жителей страны к внутреннему туризму дал новый толчок к развитию этих территорий, что привело к росту интенсивности движения по трассе.
В границах Нижегородской области протяженность автодороги составляет 133 километра. В 2020 году она получила статус федеральной. Чтобы сделать путешествия для пользователей комфортным и безопасным Росавтодор приступил к ее масштабному обновлению в границах Нижегородской области.
Так, в период с 2021 по 2024 год было отремонтировано пять искусственных сооружений и 40 километров дорожного покрытия от Воскресенского до границы с Марий Эл.