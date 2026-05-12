Ребров: когда школа хранит свою историю, это работает сильнее любых учебников

Главное, что отличает школу, — трепетное отношение к исторической памяти. В годы войны в этом здании базировался спецфакультет межкраевой школы НКВД, готовивший радистов для вражеского тыла. Именно в этих стенах обучали девушек-разведчиц. Одной из них стала Герой Советского Союза Анна Морозова — прототип героини фильма «Вызываем огонь на себя».