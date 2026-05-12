Ребров: когда школа хранит свою историю, это работает сильнее любых учебников

Депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров ознакомился с инфраструктурой и историей школы № 4 Нижегородского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Сегодня это единственное в городе общеобразовательное учреждение полного дня с действующей медицинской лицензией: здесь организованы диетическое питание, ребята находятся под присмотром с раннего утра до вечера.
Главное, что отличает школу, — трепетное отношение к исторической памяти. В годы войны в этом здании базировался спецфакультет межкраевой школы НКВД, готовивший радистов для вражеского тыла. Именно в этих стенах обучали девушек-разведчиц. Одной из них стала Герой Советского Союза Анна Морозова — прототип героини фильма «Вызываем огонь на себя».
Участники встречи постели праздничный концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Со сцены прозвучали пронзительные строки из книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», воспоминания санинструкторов, партизанских связных, тружениц тыла. В зале присутствовала ветеран Великой Отечественной войны Тамара Григорьевна Титенко. В ходе представления школьники вспомнили имена выпускниц Горьковской школы радистов — Галины Костериной, Зои Проухиной и других.
«Когда школа хранит историю собственных стен, это работает сильнее любых учебников, — отметил Максим Ребров. — Для детей герои — не абстрактные персонажи из прошлого, а почти соседи по парте. Это совершенно другой пример исторической памяти», — подчеркнул Максим Ребров.