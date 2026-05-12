Врач Шабалина объяснила, как отличить ОРВИ от сезонной аллергии

Аллергия (поллиноз) и простудные заболевания имеют схожие симптомы, но отличаются причиной возникновения. Об этом в интервью 360.ru рассказала врач иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина.
Боль в горле, высокая температура, мокрота при кашле — признаки ОРВИ. Тогда как зуд в глазах, в носу и в горле, заложенность носа и температура не выше 37 — симптомы поллиноза.
Если наблюдаются симптомы этих двух заболеваний сразу, стоит применять комбинированное лечение, когда используются препараты против инфекций и противоаллергические лекарства.
«В помощь иммунитету назначается что-то общеукрепляющее. Тогда лучше, конечно, все-таки проконсультироваться у врача или сдать клинический анализ крови. Если человек сомневается, то лучше сдать и посмотреть, какие клетки преобладают, чтобы уже оценить, это инфекционное воспаление, либо это аллергическое воспаление, и выбрать правильную терапию», — подчеркнула Шабалина.
Если после двух-трехдневной самостоятельной терапии улучшения не наступают, то лучше обратиться к аллергологу или к терапевту, чтобы дифференцировать симптомы.