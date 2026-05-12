К лету в Самарской области завершат ремонт около 29 км автомобильных дорог

Ремонт четырех участков трасс общей протяженностью около 29 км завершат к началу лета в Самарской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Например, в Кинельском районе обновление участка трассы Самара — Бугуруслан протяженностью 5,5 км завершат до конца мая. Этот отрезок соединяет поселок Комсомольский с селом Георгиевка. Также он входит в опорную сеть региона. Помимо этого, данный участок трассы связывает Самарскую и Оренбургскую области. Интенсивность движения здесь достигает 67 тысяч машин в сутки.
«Для устройства нового верхнего слоя мы выбрали маршруты с высокой интенсивностью. Это плановая работа, которая продлевает срок службы покрытия и позволяет сохранять дороги в нормативном состоянии», — пояснил руководитель управления эксплуатации и содержания автомобильных дорог Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.