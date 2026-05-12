К лету в Самарской области завершат ремонт около 29 км автомобильных дорог

Например, в Кинельском районе обновление участка трассы Самара — Бугуруслан протяженностью 5,5 км завершат до конца мая. Этот отрезок соединяет поселок Комсомольский с селом Георгиевка. Также он входит в опорную сеть региона. Помимо этого, данный участок трассы связывает Самарскую и Оренбургскую области. Интенсивность движения здесь достигает 67 тысяч машин в сутки.