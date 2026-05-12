Создана технология, втрое ускоряющая строительство железобетонных зданий

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая. /ТАСС/. Ученые Южно Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали технологию строительства железобетонных зданий и сооружений, которая позволяет сократить сроки в два-три раза, по сравнению с классическими методами. Ее можно применять для создания гражданских и военных объектов, сообщил ТАСС заведующий лабораторией Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Тагир Хафизов.
«Мы предложили прорывную технологию строительства защитных сооружений. Она применима для подземных сооружений, также для подводно надводных объектов и также для наземной инфраструктуры. Сроки строительства могут составлять 120 дней против 240−360 дней у привычных технологий, то есть в 2−3 раза быстрее, исходя из реальных нормативов и практики монолитного домостроения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в традиционном монолитном строительстве каждый слой бетона требует длительных пауз для набора прочности, поэтому процесс занимает от нескольких месяцев до года. Новая разработка обеспечивает непрерывное формирование конструкции. «Первый слой бетона набирает прочность примерно за один час, при этом горизонтальная опалубка с бетонной смесью опускается вниз вместе с полимерной пленкой, уменьшающей трение. Технологические швы обрабатываются ультразвуковыми генераторами, создающими кавитацию и обеспечивающими монолитность конструкции. Стены, колонны и пилоны можно возводить любой высоты без остановки процесса», — пояснил ученый.
Он добавил, что, кроме того, новая технология подразумевает использование авторского метода одновременного бетонирования перекрытий и стен оболочек. Применяются специальные резино стальные подушки, винтовые сваи, плавучая опалубка (для подводно-надводных сооружений), сборно монолитные каркасы.
По словам ученого, также запатентован способ с использованием мобильных роботизированных цехов, который позволяет возвести по новой технологии каркас 25 этажного дома за 120 дней. Для сравнения, традиционное монолитное строительство такого здания занимает от 8 до 12 месяцев. При этом себестоимость возведения каркаса составит до 15 тыс. рублей за 1 кв. м.
В вузе отметили, что новая разработка передана на рассмотрение в Министерство обороны РФ.