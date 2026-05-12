Россельхознадзор установил около 300 феромонных ловушек в лесах Калининградской области. Специалисты проводят мониторинг карантинного фитосанитарного состояния деревьев. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ведомства.
Инспекторы обследуют лесные массивы в Гвардейском, Краснознаменском, Правдинском, Славском, Светлогорском, Зеленоградском и Полесском округах. Общая площадь территорий превышает 100 тысяч гектаров.
«С целью выявления вредителей леса специалисты Россельхознадзора использовали 282 феромонные ловушки. Образцы передаются в Калининградский филиал ФГБУ “ВНИИЗЖ” для проведения необходимых исследований», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что что феромонные ловушки — эффективный способ обнаружения очагов карантинных вредителей сельскохозяйственных и лесных культур даже при низкой численности популяции.