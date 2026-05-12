Белорус погиб при обрушении траншеи, помогая своему знакомому. Подробности приводит Следственный комитет.
Вечером в воскресенье, 10 мая, 48-летний житель Ляховичей помогал своему знакомому копать траншею под укладку канализации. В какой-то момент ковш от экскаватора повредил водопроводную трубу. Белорус спрыгнул вниз на глубину примерно двух метров, чтобы остановить течь.
«В этот момент одна из стенок траншеи осыпалась и его засыпало грунтом», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего, он был доставлен в больницу, но скончался от полученных травм.
Ранее СК показал фото белоруса, обманувшего 60 человек с ремонтом и реставрацией.
Кстати, минчанин позвонил в милицию после странного разговора сына по телефону.
Также телеканал ОНТ сказал про задержание литовского шпиона в Беларуси.