Очень редкую краснокнижную птицу заметили в Калининградской области дважды за месяц

Очень редкую краснокнижную птицу — хищную скопу — калининградский фотограф Ольга Музюкина поймала в объектив в Калининградской области дважды в течение месяца. Об этом рассказала «Клопс» сама девушка во вторник, 12 мая.
Первый раз Ольге посчастливилось в конце апреля в Полесском районе, куда она приехала на свою обычную воскресную «фотоохоту». Но изящная хищница с янтарными глазами едва не застала враспох.
«Она вылетала у нас из-за спины и полетела дальше, — рассказывает автор снимков. — Остался восторг с лёгким послевкусием тоски об ускользающей красоте».
А вторая встреча состоялась на майских праздниках в Знаменском районе. На этот раз хищница пролетела у людей над головой, не приближаясь. Но качественная техника позволила сделать красивые кадры. На них можно заметить даже, что птица окольцована.
Возможность сделать такие кадры — действительно везение, считает калининградский орнитолог Геннадий Гришанов. В нашем регионе этот вид рыбоядной хищной птицы очень редок. Скопа занесена в Красные книги РФ и Калининградской области как вид, находящийся под критической угрозой исчезновения.
Гнездятся на Балтике эти птицы мало и нерегулярно, иногда попадаются на территории Виштынецкого нацпарка, рядом с озёрами. "В отдельные годы единичное гнездование отмечалось на южном побережье Куршского залива, на Куршской косе, в долинах Немана, Лавы, Деймы, — говорит учёный. — В конце XX — начале XXI века в Калининградской области ежегодно гнездились до четырёх-шести пар.
В период 2012—2025 годов — только одна-три пары, и даже не ежегодно".
Обычно скопа заселяет побережья водоёмов с прозрачной водой. Питается преимущественно рыбой. Если не может её добыть — охотится на других мелких позвоночных. Это перелётный вид, зимует птица в Западной и Центральной Африке. В Калининградской области встречается с апреля по октябрь.
В окрестностях Знаменска скопа может гнездиться в лесных массивах вдоль Преголи и Лавы, пояснил Гришанов. Необходимые для этого условия — богатый рыбой водоём с чистой прозрачной водой, высокие деревья с плотной кроной или обломанной вершиной. Скопа устаивает гнездо из крупных сучьев прямо на ней или на верхних ветвях кроны. Важно, чтоб дерево стояло отдельно или явно возвышалось над соседними. И конечно, предпочитает пернатый хищник спокойные и максимально безлюдные места.
