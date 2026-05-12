В Иванове очистили набережную реки Уводи

Набережную на правом берегу реки Уводи в микрорайоне Видном города Иваново очистили от мусора и дикой поросли в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Ивановской области.
Мероприятие стало частью работы по подготовке участка под масштабное благоустройство. На территории общей площадью 53 477 квадратных метров и протяженностью 893 метра планируется обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, тропу здоровья, видовую площадку, площадку для пляжного волейбола, а также зону барбекю с мангалами, навесами, столами и скамейками.
Сейчас там ведутся подготовительные работы: убрана дикая поросль и аварийные деревья, вывезены стихийные свалки, формируется место под прокладку коммуникаций и обустройство будущих площадок и пешеходных зон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.