Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области

Высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников ожидается местами по Нижегородской области с 13 по 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не бросайте горящие спички, не оставляйте на освещенных солнцем открытых площадках бутылки, осколки стекла, другой мусор», — обратились специалисты к жителям.
Напомним, что 149 пожаров было зарегистрировано на территории Нижегородской области за минувшую неделю.
