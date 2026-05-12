Нижегородцам рассказали, как подготовиться к сезону отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды в мегаполисах — техническая необходимость, чтобы коммуникации работали исправно. Несмотря на то, что отсутствие горячей воды становится неудобством для жителей, пережить этот период без стресса возможно, сказали в беседе с 360.ru эксперты.
График отключений можно уточнить на сайте госуслуг, вода может отсутствовать в течение 10−14 дней подряд в конкретном доме, а весь сезон отключений происходит с конца мая по август включительно.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин советует россиянам установить в квартире водонагреватель большого объема. Тогда даже с период отключений семья будет всегда с горячей водой. Также актуален совет ходить мыться к родным, у которых график отсутствия воды другой. А вот использовать тазы и ведра для нагревания воды на плите эксперт не советует — это небезопасно.
