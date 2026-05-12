Белгородские энергетики получили иск на 217 млн рублей от «РСХБ-страхования»

Последний спор, связанный с АО «СК “РСХБ-страхование”» и «Белгородским бройлером», был разрешен в октябре 2024 года. Тогда стороны заключили мировое соглашение по делу, инициированному птицефабрикой, которая требовала признать страховым случаем гибель цыплят-бройлеров породы Ross 308 на площадке «Муромское» в Шебекинском округе Белгородской области. Речь шла о событии, произошедшем 13 ноября 2023 года на территории Муромского птицекомплекса, где, по данным истца, погибло застрахованное поголовье птицы. Размер убытка — 20 млн руб.