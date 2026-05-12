За сутки пятеро жителей Красноярска сообщили в полицию о списании денег с их банковских карт

Сотрудники полиции краевого центра напоминают: использование найденной банковской карты является тяжким преступлением. По данным пресс-службы краевого главка, за минувшие сутки пятеро жителей Красноярска обратились к правоохранителям с сообщениями о хищении денег с их банковских карт, которые были утеряны. Суммы списанных денег разные: от 880 до 9 тысяч рублей. По каждому факту правоохранители проводят проверки. Полицейские разъясняют: использовать найденную банковскую карту другого человека для оплаты ею покупок — это тяжкое уголовное преступление, за которое грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. И неважно, какая именно сумма была списана с чужого банковского счета. Личность человека, который расплачивается чужой картой, сотрудники полиции устанавливают в кратчайшие сроки благодаря камерам видеонаблюдения и системе банковского мониторинга.