В Новочеркасске прокуратура добилась выплаты для сына погибшего бойца СВО

В Новочеркасске только после вмешательства надзорного ведомства назначили единовременную выплату сыну погибшего участника специальной операции, до этого перечислять деньги отказывались. Детали рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.
Оказалось, несовершеннолетнему ребенку не хотели перечислять 1 млн рублей поддержки из-за того, что не могли подтвердить, проживал ли его отец в городе раньше.
Благодаря вмешательству прокуратуры за сыном бойца признали право на получение единовременной выплаты.
