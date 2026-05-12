Элементы исторических костюмов Воронежскоо края покажут на фестивале

13 мая в Воронеже пройдет первый фестиваль «История костюма: сквозь века». Форум приурочен к Году единства народов России. Участники фестиваля воссоздадут подлинные элементы народных костюмов Воронежского края, познакомят зрителей с богатством локальных традиций и уникальными техниками декоративно-прикладного искусства. Свои творения покажут театр костюма «Вдохновение» детской школы искусств № 16 и творческие коллективы Россошанского, Верхнехавского и Рамонского районов Воронежской области.