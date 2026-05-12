Пермская полиция разыскивает женщину, подозреваемую в серии краж

Сотрудники полиции Ленинского района устанавливают местонахождение женщины, изображённой на фото. Она подозревается в кражах из магазина на улице Петропавловской. В марте текущего года в отдел полиции поступило несколько заявлений о пропаже товара. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».