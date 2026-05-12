Пермская полиция разыскивает женщину, подозреваемую в серии краж

Полиция Перми разыскивает женщину, подозреваемую в серии краж из магазина на Петропавловской, сообщили в УМВД по городу Перми.
Сотрудники полиции Ленинского района устанавливают местонахождение женщины, изображённой на фото. Она подозревается в кражах из магазина на улице Петропавловской. В марте текущего года в отдел полиции поступило несколько заявлений о пропаже товара. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (342) 218−88−02, 8−904−84−43−296 или 102. Анонимность в полиции гарантируют.
