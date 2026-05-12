Майор МЧС Нижегородской области Андрей Копытов скончался на 41‑м году жизни

Прощание с усопшим состоится в субботу, 16 мая.

Источник: Нижегородская правда

Старший офицер отдела оперативного реагирования, координации и применения сил ГУ МЧС России по Нижегородской области Андрей Копытов умер в 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Андрей Копытов закончил Академию гражданской защиты МЧС России в 2009 году. Он прошел путь от курсанта Академии гражданской защиты МЧС России до старшего офицера отдела. Копытов был многократно отмечен знаками отличия МЧС России за заслуги.

Прощание с Андреем Александровичем состоится в субботу, 16 мая, в Церкви иконы Божьей Матери Взыскание погибших. Его похоронят на кладбище «Березовая роща».

Редакция сайта pravda-nn.ru выражает соболезнования родным и близким Андрея Копытова.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что скончался профессор Мининского университета Александр Донин.

