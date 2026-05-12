Виновник смертельного ДТП в Боготоле скрылся с места, но получил 5 лет

Мужчина скрылся с места аварии, но его нашли спустя 12 часов.

В Боготоле водитель, насмерть сбивший пассажирку встречной машины и скрывшийся с места, получил 5 лет. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В августе 2025 года около четырёх утра на трассе Р-255 «Сибирь» (со стороны Ачинска в направлении Боготола) 42-летний водитель ВАЗ-21213 выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Пассат». Пассажирка иномарки погибла на месте.

После аварии виновник скрылся. Однако его нашли по месту жительства спустя 12 часов.

В суде мужчина частично признал вину и заявил, что не помнит момента столкновения и последующих событий. Суд это не учёл и признал его виновным в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека, с оставлением места ДТП.

Приговор: 5 лет колонии-поселения и лишение прав на 2 года.

