Виновник смертельного ДТП в Боготоле скрылся с места, но получил 5 лет

В Боготоле водитель, насмерть сбивший пассажирку встречной машины и скрывшийся с места, получил 5 лет. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В августе 2025 года около четырёх утра на трассе Р-255 «Сибирь» (со стороны Ачинска в направлении Боготола) 42-летний водитель ВАЗ-21213 выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Пассат». Пассажирка иномарки погибла на месте.
После аварии виновник скрылся. Однако его нашли по месту жительства спустя 12 часов.
В суде мужчина частично признал вину и заявил, что не помнит момента столкновения и последующих событий. Суд это не учёл и признал его виновным в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека, с оставлением места ДТП.
Приговор: 5 лет колонии-поселения и лишение прав на 2 года.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске экс-чиновницу осудили на 13 лет за взятки на 6,5 млн рублей.