В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года

«Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью. С начала года на территории Республики Крым и г. Севастополя зарегистрировано 7 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом», — говорится в сообщении.
В прошлом году на аналогичную дату было зафиксировано восемь случаев, уточнили в ведомстве.
«С начала года и по состоянию на 11 мая 2026 года результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом — 2%, моноцитарным эрлихиозом — 0,7%», — добавили в Роспотребнадзоре.
Число обращений населения в больницы Крыма по поводу присасывания клещей ниже прошлогоднего и не превышает среднемноголетние показатели, указали в ведомстве.
По данным Ропотребнадзора, Крым и Севастополь входят в перечень эндемичных регионов РФ, где существует повышенный риск заражения клещевым вирусным энцефалитом. Поэтому в этих регионах рекомендуется проводить вакцинацию против данной болезни.