Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончанин потерял более 1,3 млн рублей при попытке купить иномарку из Европы

Мужчина стал жертвой мошенников, когда хотел купить машину подешевле.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 40-летний мужчина, пытавшийся приобрести автомобиль из-за границы. О деталях схемы рассказали в главе донской полиции.

Как установили в ведомстве, потерпевший нашел в интернете фирму, специализирующуюся на доставке машин из европейских стран. Связавшись с так называемым продавцом, заявитель продолжил обсуждение деталей сделки в одном из мессенджеров.

Продавец убедил покупателя внести предоплату. Поверив собеседнику, житель Новошахтинска перечислил им 500 тысяч рублей. Этого оказалось недостаточно: вскоре лже-продавец потребовал еще 240 тысяч, объяснив переплату необходимостью оплатить госпошлину. Затем последовало новое требование — перевести залог за сам автомобиль 640 тысяч рублей.

Не сомневаясь в честности сделки, мужчина выполнил все финансовые поручения. Сумма перечислений достигла 1 380 000 рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь. Осознав, что он стал жертвой обмана, мужчина обратился в дежурную часть полиции.

Следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.