Более 140 тысяч молодых жителей Подмосковья участвовали в празднике Победы

Свыше 140 тысяч молодых людей в Подмосковье приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области.
Всего в области провели более 900 мероприятий. Центральным событием стала всероссийская акция «Наследники Победы», запущенная Росмолодежью. Волонтеры и молодежь навещали и поздравляли ветеранов, ухаживали за мемориалами, раздавали георгиевские ленточки. Только в Королеве раздали 7 тысяч лент, в Егорьевске — более 5 тысяч, в Сергиевом Посаде и Щелкове — по 3 тысячи.
В акции «Лучи Победы» зажглись огненные картины из тысяч свечей, а исторические памятники подсветили прожекторами. Самым масштабным стало зажжение картины из 500 свечей у мемориала в Балашихе с участием активистов и участников СВО.
Кроме того, состоялись танцевальные флешмобы «Вальс Победы». В Воскресенске 19 пар волонтеров исполнили «Севастопольский вальс» и провели мастер-класс по московской кадрили.
В образовательных учреждениях прошли уроки памяти и мужества, а также акция «Окна Победы» от Движения Первых, в ходе которой школьники и студенты украшали окна рисунками и фотографиями. Фотовыставка «Медицинские подвиги в зоне боевых действий» прошла в 19 медицинских колледжах и учреждениях культуры.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.