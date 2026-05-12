Люлин подчеркнул, что медсестрами и медбратьями становятся те, кто выбирает своим призванием помощь людям

«Сегодня в России, как и во всем мире, отмечается День медицинской сестры. Праздник, о котором я считаю нужным напомнить всем. Испокон веков их называют сестрами милосердия! Это одна из самых важных для общества профессий! Еще при царе больных и раненых помогали спасать даже великие княгини! И сегодня медсестрами и медбратьями становятся те, кто выбирает своим призванием помощь людям», — написал в своем МАХ-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. «Неслучайно во время Парада Победы на Красной площади в этом году за спиной президента РФ Владимира Путина на трибуне вся страна могла увидеть Людмилу Болилая. Медсестру, которая спасала бойцов на СВО из-под обстрелов. Она стала второй женщиной, получившей Золотую Звезду Героя за то, что закрыла собой раненого. Сама получила множественные ранения, а бойцу помогла! Вот эта жертвенность и есть главное качество медицинских сестер!» — подчеркнул Евгений Люлин. «В каждом медучреждении, в каждой поликлинике есть такие специалисты — честные и бескорыстные, искренне переживающие за незнакомых людей. Профессионалы с золотыми руками, отзывчивыми сердцами и настоящей живой душой! Дорогие наши! От всей души поздравляю вас с праздником!» — отметил спикер регионального парламента.