50 новых медсестер уже работают в больницах Волгоградской области

Глава региона объявил о дополнительных мерах финансовой поддержки для среднего медицинского персонала еще в июне 2025 года. Программа предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей для специалистов, которые трудоустраиваются в государственные учреждения здравоохранения. Участником программы может стать гражданин России до 60 лет с дипломом о среднем профессиональном медицинском образовании.