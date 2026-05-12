50 новых медсестер уже работают в больницах Волгоградской области

Губернаторская программа привлекает молодых специалистов в медучреждения региона.

Источник: Комсомольская правда

В медицинские учреждения Волгоградской области с начала 2026 года пришли работать 50 новых специалистов среднего медицинского звена. Кадровый состав больниц значительно пополнился благодаря региональной программе поддержки медработников, которую инициировал губернатор Андрей Бочаров, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Среди новых сотрудников — 13 медсестер-анестезистов, 25 участковых медсестер, 11 операционных сестер и даже один операционный брат.

Глава региона объявил о дополнительных мерах финансовой поддержки для среднего медицинского персонала еще в июне 2025 года. Программа предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей для специалистов, которые трудоустраиваются в государственные учреждения здравоохранения. Участником программы может стать гражданин России до 60 лет с дипломом о среднем профессиональном медицинском образовании.