В Нежинском лесничестве Оренбуржья укоренили более 5 тысяч молодых ясеней

Более 5 тысяч молодых ясеней высадили на территории Нежинского участкового лесничества в Оренбургской области, сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
В лесовосстановительных работах приняли участие студенты, представители Агентства экологических стратегий «Универсум» и Общественного совета при министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона. Они укоренили молодые деревья на площади около 4 га.
«Оренбургская область относится к зоне рискованного земледелия: резкие перепады температур, летняя засуха и суровые зимы часто губят молодые посадки. Для формирования устойчивого лесного массива необходима системная работа — повторное обследование территорий и восполнение утраченных посадок», — подчеркнули в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.