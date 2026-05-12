Житель Михайловска на Ставрополье открыл бизнес благодаря господдержке

Это стало возможным, поскольку мужчина заключил социальный контракт.

Источник: Национальные проекты России

Собственный бизнес по установке дверей открыл житель города Михайловска Александр Ползиков. Для этого мужчина заключил социальный контракт по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве Ставропольского края.

На полученные 350 тысяч рублей Александр приобрел шлифмашину, сабельную и торцовочную пилу, а также другое оборудование. Предприниматель отметил, что господдержка помогла ему основательно заняться интересным для него делом и улучшить материальное положение семьи.

«Я занимаюсь демонтажом и установкой дверей, врезкой замков. Надеюсь, моя история будет полезна тем, кто еще мечтает о своем деле, но не решается начать из-за нехватки денег», — отметил Александр.

Всего в 2026 году на Ставрополье планируют оформить соцконтракты более 4,5 тысячи раз. При этом в Шпаковском округе, административным центром которого является Михайловск, такую меру поддержки до конца декабря рассчитывают предоставить свыше 240 раз.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.