В школе № 1 города Юрги в Кузбассе собрали 1741 кг макулатуры

Ученики, педагоги и родители школы № 1 города Юрги в Кузбассе провели акцию по сбору макулатуры в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.
Общими усилиями собрали внушительный объем — 1741 килограмм. Старая бумага, газеты, журналы, картон отправились на переработку. За неоценимый вклад в дело защиты окружающей среды учреждению вручили почетную грамоту.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.