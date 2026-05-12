Ростовскую область покинули 54 мигранта

Из Ростовской области за пределы России выдворили 54 нелегальных мигранта, ещё 127 иностранцам запретили въезд в страну. О результатах миграционного рейда, прошедшего на донских сельхозугодьях, сообщили в региональном управлении МВД. В ходе мероприятий правоохранители проверили документы у 1500 иностранных работников и выявили 392 нарушения. «Среди них выявили приезжих, которые не соблюдали режим пребывания и проживания в России, а также вели нелегальную трудовую деятельность. Наиболее часто фиксировались неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета, привлечение к работе нелегалов и предоставление им жилых помещений», — отметили в ведомстве. Так, в Аксае местная жительница поставила на учёт в своём частном доме 10 приезжих, при этом фактически не предоставив им жилья.