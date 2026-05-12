Россия передала Украине 20 детей по линии омбудсмена, сообщила Москалькова

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Порядка 20 детей было передано на Украину по линии уполномоченного по правам человека в РФ в рамках работы по воссоединению семей, доложила омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сколько детей было передано на Украину, не помните?», — обратился Путин к омбудсмену.
«Порядка 20 в общей сложности. Это только по линии уполномоченного по правам человека. По линии уполномоченного по правам ребенка тоже ведется работа, и она помогает воссоединению семей», — ответила Москалькова.
Москалькова занимает пост уполномоченного с 2016 года. Как следует из законодательства, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается и освобождается от должности Госдумой.