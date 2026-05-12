Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия передала Украине 20 детей по линии омбудсмена, сообщила Москалькова

Москалькова: около 20 детей было передано Украине по линии аппарата омбудсмена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Порядка 20 детей было передано на Украину по линии уполномоченного по правам человека в РФ в рамках работы по воссоединению семей, доложила омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи во вторник Москалькова доложила Путину о работе между Россией и Украиной по воссоединению семей.

«Сколько детей было передано на Украину, не помните?», — обратился Путин к омбудсмену.

«Порядка 20 в общей сложности. Это только по линии уполномоченного по правам человека. По линии уполномоченного по правам ребенка тоже ведется работа, и она помогает воссоединению семей», — ответила Москалькова.

Москалькова занимает пост уполномоченного с 2016 года. Как следует из законодательства, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается и освобождается от должности Госдумой.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше