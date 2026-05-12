Лучшего дворника по итогам весенней уборки выбрали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде определен лучший дворник по результатам весенних работ по благоустройству. Специальная комиссия провела инспекцию территорий, где работали финалисты районных этапов, и вынесла свое решение, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Лидерство снова осталось за Ленинским районом, представители которого заняли первое место, как и в соревновании по итогам зимы. В зимний период лучшим был Михаил Морозов, ответственный за уборку двора на улице Баумана. Весной же пальму первенства завоевала Полина Шелудяева, в компетенцию которой входят дома 20−26 по улице Июльских дней.
Почетные второе и третье места заняли сотрудники из Нижегородского и Сормовского районов — Мансуржон Джалилов и Вячеслав Егоров соответственно.
Ранее сообщалось, что треть резервного фонда потратила нижегородская мэрия на уборку снега.