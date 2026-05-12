В Прикамье ликвидировали два лесных пожара

За прошедшие пять дней в лесах Пермского края произошло два лесных пожара. Как сообщает краевое минприроды, первый был зафиксирован 8 мая в Веслянском лесничестве, его площадь составила 0,1 га. Второе возгорание произошло в Пермском лесничестве 11 мая — на момент ликвидации общая площадь пожара составила 1,5 га.