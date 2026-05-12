Лидер минского «Динамо» Алекс Лимож подписал новый контракт на три года

28-летний нападающий хоккейного минского «Динамо» американец Алекс Лимож продолжит выступления в белорусском клубе КХЛ, заключив соглашение на три года, рассказали в стане «зубров».
В минувшем чемпионате Алекс играл в лучшей тройке лиги вместе с Сэмом Энасом и Виталием Пинчуком. Лимож установил рекорд по очкам для легионеров в их дебютный регулярный чемпионат КХЛ — 73 (24+49) балла.
СМИ пишут, что на Лиможа претендовали гранды КХЛ, но «Динамо» сумело оставить его в своих рядах. Лимож получил солидный контракт.
Прочитайте, что не играющая девятый месяц белоруска Виктория Азаренко сделала заявление: «Быть матерью — величайшая привилегия».