Белорусы могут получить штрафы до 1350 рублей из-за фото в цветочных полях

Крупные штрафы могут грозить белорусам из-за фото в цветочных полях.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы могут получить штрафы до 1350 рублей из-за фото в цветочных полях. Подробности сообщает «Молодечненская газета».

В белорусском законодательстве нет запрета на фотосессии в цветочных полях (к примеру, в рапсовых). Однако ответственность за подобное может быть предусмотрена. Повреждение побегов рапса может быть расценено как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое влечет за собой ущерб в незначительном размере.

По статье 11.3 Кодекса об административной ответственности белорусам грозит штраф в размере до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).

Кстати, белорусы могут получить штрафы до 13500 рублей из-за ветки сирени.

Ранее адвокат сказала белорусам про уголовную ответственность за этот неочевидный поступок в магазине.

А еще белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за бесплатных пакетов в магазине.