Белорусы могут получить штрафы до 1350 рублей из-за фото в цветочных полях. Подробности сообщает «Молодечненская газета».
В белорусском законодательстве нет запрета на фотосессии в цветочных полях (к примеру, в рапсовых). Однако ответственность за подобное может быть предусмотрена. Повреждение побегов рапса может быть расценено как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое влечет за собой ущерб в незначительном размере.
По статье 11.3 Кодекса об административной ответственности белорусам грозит штраф в размере до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
