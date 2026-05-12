В этом году в Амурске в Хабаровском крае обновят более 5,5 км дорог

Более 5,5 км дорог отремонтируют в городе Амурске в Хабаровском крае в 2026 году в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
В центре города, в районе домов 4−8 на Комсомольском проспекте, идет демонтаж бордюров. Затем специалисты приступят к фрезеровке, укладке нового асфальта и нанесению разметки. Параллельно работы начались на участке проспекта от улицы Большое Кольцо до проспекта Победы. Помимо замены покрытия там обустроят систему водоотведения.
На Западном шоссе от развязки «Кольцо» до железнодорожного переезда запланировано усиление дорожной конструкции. На улице Вокзальной у станции Мылки идет обустройство кюветов, в планах — укрепление обочин, замена дорожной одежды, монтаж водопропускной трубы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.