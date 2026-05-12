В Красноярском крае стоматолог оформила больничный своему родственнику и попала под прокурорскую проверку

Прокуратура пришла к выводу, что больничный был оформлен без фактического оказания медицинской помощи.

В Красноярском крае прокуратура выявила конфликт интересов в Козульской районной больнице после оформления больничного пациенту, который приходился врачу близким родственником. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В декабре 2025 года местный житель обратился в больницу с зубной болью. Прием вела врач-стоматолог, которая оказалась его близкой родственницей. Она оформила пациенту больничный на 15 дней. По закону в такой ситуации врач должна сообщить руководству о родстве с пациентом и передать его другому специалисту. Однако этого не произошло.

Позже прокуратура установила, что фактически лечение могло не проводиться. В те дни и часы, когда по медицинским документам мужчина якобы был на приеме, он находился в других местах. Это подтвердили журналы посещения местных органов власти и суда. Прокуратура пришла к выводу, что больничный был оформлен без фактического оказания медпомощи.

Главному врачу больницы внесли представление, а после стоматологу объявили замечание по службе. Больничный направили на перепроверку.