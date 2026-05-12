Под Волгоградом у любительницы пьяных поездок за рулем забрали внедорожник OMODA

Также женщине дали 200 часов обязательных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Петров Вале Камышинского района Волгоградской области автолюбительницу наказали за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Женщина, уже ранее привлекавшаяся к ответственности за пьянку за рулем, снова попалась гаишникам в нетрезвом состоянии. И отказалась от прохождения медосвидетельствования. Суд приговорил владелицу внедорожника OMODA C5 к 200 часам обязательных работ, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Кроме того, жительница Петров Вала не может в течении двух лет заниматься любой деятельностью, связанной с управлением авто. Автомобиля у нее тоже больше нет. OMODA C5 по требованию прокуратуры конфисковали и обратили в доход государства.

— Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, — уточнили в прокуратуре.