Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил почетными грамотами глав восьми районов Воронежской области

Среди отмеченных президентом — 13 жителей региона, включая медиков и руководителя спортшколы.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении 13 жителей Воронежской области. Документ был опубликован в пятницу, 8 мая. Награды присуждены за трудовые успехи, вклад в здравоохранение, физическую культуру и многолетнюю добросовестную работу.

Почетными грамотами главы государства отмечены:

— главы восьми районов: Анатолий Балбеков (Бобровский), Татьяна Леонтьева (Новоусманский), Максим Данилов (Подгоренский), Михаил Ельчанинов (Хохольский), Анатолий Кателкин (Каменский), Иван Лесников (Эртильский), Олег Михайлусов (Верхнемамонский) и Владимир Просветов (Нижнедевицкий).

Благодарность президента за заслуги в медицине объявлена сотрудникам Клинической больницы «РЖД-Медицина»:

— врачам стационарного подразделения № 1 Ольге Ивониной, Татьяне Ковалевой и Маргарите Соколовой;

— старшей медсестре поликлиники № 5 Татьяне Киселевой.

За вклад в развитие спорта благодарность получила заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва № 25 Ирина Полякова.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.