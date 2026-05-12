В Пермском крае в среду 13 мая ожидаются дожди

Дождливая среда ожидается в Прикамье, сообщает канал в MAX «О погоде из первых рук».
13 мая в большинстве районов Пермского края пройдут дожди. Сухо останется лишь на северо-востоке — в Чердынском и Красновишерском районах. Осадки доберутся до Перми к утру. Днём в краевой столице будет 9−11°С, к вечеру, после прекращения дождей, потеплеет до 13−15°С. На юго-западе региона воздух прогреется до 21−24°С— уже по-летнему.
Ветер юго-восточный: ночью 3−8 м/с, днём 8−13 м/с. Ночные температуры распределятся от −1 до +9°С. На востоке столбики термометров опустятся до −1… +2°С, в Перми ожидается +5… +7°С.
Напомним, в пятницу на территории края начнётся период аномально жаркой погоды, который может продлиться 4−5 дней.