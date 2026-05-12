В Пермском крае в среду 13 мая ожидаются дожди

13 мая в большинстве районов Пермского края пройдут дожди. Сухо останется лишь на северо-востоке — в Чердынском и Красновишерском районах. Осадки доберутся до Перми к утру. Днём в краевой столице будет 9−11°С, к вечеру, после прекращения дождей, потеплеет до 13−15°С. На юго-западе региона воздух прогреется до 21−24°С— уже по-летнему.