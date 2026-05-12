В НИУ торжественно отметили 81 годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Концертная программа состояла не только из таких песен. Студенты НИУ подготовили также и хореографические номера, и номера художественного слова. А каждый блок концерта был посвящен одному из артефактов войны: 125 граммам блокадного хлеба, треугольным письмам, синему платочку солдата в память о любимой, трагической похоронке и долгожданному Знамени Победы над Рейхстагом. Участники и гости концерта под звуки метронома почтили память павших минутой молчания. По завершении торжественной программы состоялось возложение цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза, первого директора Горьковской высшей партийной школы Петра Кузьмича Спикина, размещенной на здании института. Активисты вуза Ульяна Морозова и Антон Солдаткин получили право возложить цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. А за обедом, организованном в столовой НИУ, ветераны института встретились и пообщались с друзьями и коллегами.