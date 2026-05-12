В НИУ торжественно отметили 81 годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Торжественная программа, посвященная 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошла в Нижегородском институте управления Президентской академии. Около 300 студентов, преподавателей, сотрудников и ветеранов института собрались в вузе, чтобы вспомнить о тех событиях и почтить память павших.
В холле НИУ гостей и участников мероприятия встречала организованная студентами выставка экспонатов первой поисковой экспедиции военно-патриотического объединения «Гвардия Президентской академии». Здесь были выставлены советские и немецкие каски, солдатская обувь, корпус от дымовой шашки, гильза от 76-мм снаряда и многое другое.
«Они вернулись с “Горьковского рубежа” — с мест ожесточённых боёв на Демянском плацдарме (Новгородская область), где погибли и пропали без вести более 120 000 советских солдат. Наши поисковики подняли останки семи воинов, нашли именные вещи, а теперь создают мобильный музей», — рассказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.
Как отметила Екатерина Александровна, цена победы в той войне — 26,6 миллионов жизней. И память о павших жива и будет жить, пока участники студенческого поискового отряда Президентской академии находят в земле артефакты, а со сцены звучат песни военных лет.
Концертная программа состояла не только из таких песен. Студенты НИУ подготовили также и хореографические номера, и номера художественного слова. А каждый блок концерта был посвящен одному из артефактов войны: 125 граммам блокадного хлеба, треугольным письмам, синему платочку солдата в память о любимой, трагической похоронке и долгожданному Знамени Победы над Рейхстагом. Участники и гости концерта под звуки метронома почтили память павших минутой молчания. По завершении торжественной программы состоялось возложение цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза, первого директора Горьковской высшей партийной школы Петра Кузьмича Спикина, размещенной на здании института. Активисты вуза Ульяна Морозова и Антон Солдаткин получили право возложить цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. А за обедом, организованном в столовой НИУ, ветераны института встретились и пообщались с друзьями и коллегами.
Заведующий кафедрой истории и теории государства и права, председатель Совета ветеранов НИУ Алексей Халин отметил, что несмотря на разницу в возрасте собравшихся, у всех общая память и общее отношение к Победе.
Кроме мероприятия, проведенного в стенах НИУ, студенты и преподаватели вуза в преддверии Дня Победы возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Петра Кузьмича Спикина на Бугровском кладбище.